الباحث طارق المجريسي: النخب السياسية في ليبيا تتعمد جعل الانتخابات مستحيلة

العنوان-طرابلس

قال الباحث الليبي طارق المجريسي إن خريطة الطريق السياسية الجديدة التي يدرسها برلمان طبرق هي “إلهاء” من النخب السياسية في ليبيا لإضاعة الوقت وجعل الانتخابات مستحيلة.

ونقلت وكالة ” نوفا” الإيطالية عن المجريسي تعليقه عن احتمالية تشكيل حكومة جديدة إنه “يمكن أن تتقدم حكومة منافسة للأمام وتحاول استغلال الميليشيات التابعة لطرابلس للمساعدة في الإطاحة برئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة”.

وأضاف المجريسي “من المؤكد أن الدبيبة لا يتمتع بالشرعية وكذلك أي حكومة جديدة قد تتشكل، كان ينبغي أن تنتهي ولاية رئيس الوزراء بالتصويت في 24 ديسمبر لكن الانتخابات لم تجرى وظل الدبيبة في منصبه ولا أعتقد أنهم سيكونون قادرين على استبداله”.

وأوضح بأنه من غير الواضح كيف ستسير الأمور بالنسبة للدستور الجديد، ومن الخيارات إجراء بعض التعديلات بالإضافة إلى استفتاء في منتصف العام (وفق اقتراح رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري) أو البدء من الصفر (كما يطالب رئيس البرلمان صالح ) مع لجنة من 30 خبيرا.

وأكد المجريسي “بالتأكيد يجب الاتفاق على الدستور، لكن خطة صالح لتحقيق هذه العملية الجديدة الطويلة هي خطة سطحية وأنانية بينما يضغط المشري بغرور من أجل إجراء استفتاء على الدستور الحالي”.