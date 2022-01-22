وكالة إيطالية: 3 نقاط رئيسية ترسم خارطة الطريق الجديدة في ليبيا

قال وكالة «نوفا» الإيطالية للأنباء، إن الأضواء تسلطت في ليبيا مؤخرا على خارطة الطريق الجديدة التي ينبغي أن تصدر من البرلمان في 25 أو 27 يناير.

ووفقا للوكالة، هناك ثلاث نقاط رئيسية في خارطة الطريق السياسية الليبية الجديدة: مسار دستوري، ومصالحة وطنية ومسألة تشكيل حكومة جديدة.

وقالت الوكالة، إنه من المحتمل أن تعتمد الانتخابات على مزيج من هذه العوامل الثلاثة والسياق الجيوسياسي، أما بالنسبة للدستور الجديد، فلا يزال من غير الواضح كيف نريد المضي قدمًا.

ولفتت إلى أن إن هناك خيارين حول الدستور بين إجراء بعض التغييرات، بالإضافة إلى استفتاء في منتصف العام كما يريد رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري، أو البدء من الصفر مثلما يريد رئيس البرلمان عقيله صالح مع لجنة مكونة من 30 خبيرا”.

وبحسب الوكالة، فإن المصالحة الوطنية، ملف مركزي في ليبيا يختص به المجلس الرئاسي لكنه إشكالي، مضيفة:” نحن بحاجة إلى عفو جديد عن أولئك الذين ارتكبوا جرائم جسيمة، ومع ذلك، قد يؤدي هذا إلى نشوب صراع جديد.”