مكتب النائب العام: سرقة 11 وثيقة تاريخية من قبل تشكيل عصابي

أعلن مكتب النائب العام، مساء أمس الجمعة، سرقة 11 وثيقة تاريخية مكتوبة بماء الذهب باللغة الآرامية «عبرية العهد القديم»، من قبل تشكيل عصابي، وذلك بغرض الإتجار.

وأوضح المكتب في بيان أن الوثائق تستحق أن يطلق عليها مصطلح «الأثر»، وأن المتهمين مجموعة من المواطنين والوافدين الأجانب «الذين عمدوا إلى تشكيل عصابة إجرامية منظمة لارتكاب جريمة سرقة الآثار الليبية بمختلف صورها والاتجار فيها».

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وأضاف المكتب أن ذلك يأتي «في إطار التصدي لظاهرة الاتجار بالممتلكات الثقافية والتعدي على الآثار العقارية».

وانتهت النيابة العامة إلى تقديم أربعة متهمين للمحاكمة أمام محكمة الجنايات وهم بحالة حبس احتياطي، فيما لا تزال إجراءات البحث عن بقية المطلوبين لسلطة التحقيق مستمرة.