وزير العمل يلتقي السفير الألماني ويبحث مجالات التدريب – أخبار ليبيا 24 – إقتصاد

أخبارليبيا24_متابعات

التقي وزير العمل والتأهيل علي العابد الرضا بمكتبه بديوان الوزارة بطرابلس. السفير الألماني لدى ليبيا “مِيخائيل اونماخت”.

واوضحت صفحة الوزارة على فيسبوك أن اللقاء استعرض عدد من الملفات منها التعاون الليبي الألماني. في مجال التدريب والتكوين المهني، لما تملكه ألمانيا من خبرة في هذا المجال.

وأشارت إلى أنه تمت مناقشة آليات التعاون لدعم المشروع الوطني للتأهيل وإعادة الإدماج الذي يستهدف شريحة مهمة. تحتاج إلى التدريب والتأهيل لإعادة إدماجهـم في المجتمع وسوق العمل.

ونوهت إلى أنه تم الاتفاق علي استمرار التعاون المشترك لتنفيذ البرامج التدريبية خصوصا المهنية.

وفي سياق متصل التقى المرشح للانتخابات الرئاسية أحمد معيتيق بالسفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت الأربعاء. لبحث مستجدات العملية السياسية في ليبيا.

في حين قال معيتيق في منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك أن اللقاء يأتي في إطار الدفع بالعملية السياسية وخارطة الطريق.

في حين اوضح أن اللقاء بحث استمرار العمل بثبات للحفاظ على استقرار ليبيا وسلامها.

وفي سياق متصل كان معيتيق قد التقى الثلاثاء بمدينة طرابلس سفير جمهورية إيطاليا جوزيبّي بُوتشينو وأكد إن اللقاء جاء للدفع بالعملية السياسية والحفاظ علي الاستقرار والسلام.

في حين بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي الأربعاء بطرابلس مع السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت. لبحث آخر مستجدات العملية السياسية في ليبيا.

وناقش المنفي مع السفير الألماني، سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، في العديد من المجالات. وكذلك استعراض جهود المجلس الرئاسي، في توحيد المؤسسات وإنجاح المصالحة الوطنية. من أجل تحقيق الاستقرار في البلاد.