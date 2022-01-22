الشامخي يلتقي وليامز ويشدد على ضرورة إجراء الانتخابات في أقرب وقت

التقت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا سيتفاني وليامز مع رئيس مؤسسة «مجلس شيوخ ليبيا» عمر الشامخي، إذ أكد الأخير على إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.

وقالت وليامز إن اللقاء جرى الخميس الماضي، موضحة أن الشامخي شدد على ضرورة أن تعقد الانتخابات «بما يحقق تطلعات الشعب الليبي في انتخاب ممثليه وتجديد الشرعية الديمقراطية للمؤسسات». وأضافت: «تشرفت بتلقي دعوة وجهها لي الشيخ الشماخي لزيارة بلدية الأبرق».

– وليامز تناقش مستقبل الانتخابات في لقاء مع السفير القطري

وأمس الجمعة، التقت وليامز مع سفير هولندا لدى ليبيا دولف هوغوونينغ وركزا على قضايا: «العدالة الانتقالية والمساءلة والمصالحة الوطنية في ليبيا بالتوازي مع الإبقاء على العملية الانتخابية في مسارها الصحيح».

وتصر المستشارة الأممية على إجراء الانتخابات قبل نهاية يونيو المقبل، فيما تصدم بتنازع الأطراف المحلية، خاصة مجلس النواب الذي أعلن عن طرح خارطة طريق جديدة في 25 يناير الجاري، بينما يريد رئيسه تغيير حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، وهو ما ترفضه وليامز.