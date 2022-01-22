التحقيق في سرقة 11 وثيقة تاريخية مكتوبة بماء الذهب – أخبار ليبيا 24

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أكد مكتب النائب العام أمس الجمعة أنه باشر التحقيق في سرقة إحدى عشر وثيقة تاريخية مكتوبة بماء الذهب.

واوضح المكتب أن الوثاق كتبت باللغة الآرامية ” عبرية العهد القديم ” يصدق عليها مصطلح الأثر.

وأشار إلى أن لجنة التحقيق أتمت إجراءات التحقيق مع تشكيل عصابي المكون من مجموعة من المواطنين والوافدين الاجانب والمتهين بسرقة الأثار الليبية بمختلف صورها والأتجار فيها.

ونوه إلى أن النيابة العامة أنتهت إلى تقديم أربعة متهمين للمحاكمة أمام محكمة الجنايات وهم بحالة حبس احتياطي.

في حين أكدت أن إجراءات البحث لا زالت مستمرة عن بقية المطلوبين لسلطة التحقيق مستمرة .

وفي سياق ليس ببعيد أمرت النيابة العامة بحبس مدير فرع مصرف الجمهورية – الحرشة الزاوية وأحد ذوي قرباه احتياطياً على ذمة التحقيق لارتكابهما جريمة الاختلاس.

وأكد مكتب النائب العام. أن أن نيابة الزاوية الجزئية تولت مباشرة إجراءات التحقيق في واقعات النفاذ غير المشروع إلى عدد من الحسابات المصرفية العائدة لبعض عملاء المصرف.

وأوضح. أن العملاء تكشف لهم وجود عمليات مصرفية تمت على حساباتهم. أخذت صورتي السحوبات النقدية والتحويلات المصرفية الداخلية دون طلبهم أو إجازتها من قبلهم.

وأفاد أن التحقيقات طالت مدير فرع المصرف المذكور بعد إثبات واقع توليه إنجاز العمليات المصرفية محل الجريمة.

وأشار. إلى أنه تم التحقيق مع أحد ذوي قربى الوزير من الدرجة الثالثة بوصفه المستفيد الرئيس من المبالغ المالية المسحوبة من حسابات عملاء الفرع.