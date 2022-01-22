“جهاز النهر”: اعتداء جديد يطال المسار الأوسط

أفاد جهاز النهر الصناعي بتأجيل عمليات تعبئة المسار الشرقي واستئناف ضخ المياه بسبب اعتداء آخر طال محطة تصريف مياه في الخط عقب التمكن الجمعة من السيطرة على التسرب الكبير الذي وقع على مسار نقل المياه بمدينة الخُمس.

وكان الجهاز قد أعلن في وقت سابق إهدار 350 ألف متر مكعب من المياه وانخفاض منسوب الإمدادات المائية لمدن مصراتة وزليتن والخُمس عقب الاعتداء على محطة تصريف، الأمر الذي دفع فرق الصيانة لخفض الإمدادات نتيجة الضغط العالي للمياه لبدء عمليات الصيانة.

يُذكر أن وزارة الداخلية نفذت حملة استهدفت التوصيلات غير الشرعية والاعتداءات الواقعة على مسار النهر بإشراف من النائب العام بعد تأثر إمدادات المياه في المدن الساحلية.

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