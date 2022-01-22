ليبيا الان

“جهاز النهر”: اعتداء جديد يطال المسار الأوسط

تم النشر منذُ 3 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أفاد جهاز النهر الصناعي بتأجيل عمليات تعبئة المسار الشرقي واستئناف ضخ المياه بسبب اعتداء آخر طال محطة تصريف مياه في الخط عقب التمكن الجمعة من السيطرة على التسرب الكبير الذي وقع على مسار نقل المياه بمدينة الخُمس.

وكان الجهاز قد أعلن في وقت سابق إهدار 350 ألف متر مكعب من المياه وانخفاض منسوب الإمدادات المائية لمدن مصراتة وزليتن والخُمس عقب الاعتداء على محطة تصريف، الأمر الذي دفع فرق الصيانة لخفض الإمدادات نتيجة الضغط العالي للمياه لبدء عمليات الصيانة.

يُذكر أن وزارة الداخلية نفذت حملة استهدفت التوصيلات غير الشرعية والاعتداءات الواقعة على مسار النهر بإشراف من النائب العام بعد تأثر إمدادات المياه في المدن الساحلية.

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك