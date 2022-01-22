طرابلس.. سجن عصابة لتورطها بسرقة مخطوطات آرامية مكتوبة بماء الذهب

وقال مكتب النائب العام على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك صباح السبت إن لجنة التحقيق بمكتب النائب العام أتمت إجراءات التحقيق في واقعة سرقة إحدى عشرة وثيقة تاريخية مكتوبة بماء الذهب باللغة الآرامية – عبرية العهد القديم – ، يصدُق عليها مصطلح الأثر ، من قبل مجموعة من المواطنين و الوافدين الأجانب الذين عمدوا إلى تشكيل عصابة إجرامية منظمة لارتكاب جريمة سرقة الآثار الليبية بمختلف صورها والاتجار بها .

وأكد المكتب أنه لرجحان إدانة من اتخذت في مواجهتهم الإجراءات التحقيقة؛ انتهت النيابة العامة إلى تقديم أربعة متهمين للمحاكمة أمام محكمة الجنايات وهم بحالة حبس احتياطي؛ ومازالت إجراءات البحث عن بقية المطلوبين لسلطة التحقيق مستمرة .