«مكافحة الأمراض»: ليبيا على أعتاب الموجة الرابعة لوباء كورونا

قال المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم السبت، إنه من المحتمل بدء تدهور الوضع الوبائي الخاص بفيروس كورونا المستجد، ما ينذر بدخول البلاد الموجة الرابعة للوباء.

وأوضح المركز في تقريره الأسبوعي، إن الموجة الرابعة من الوباء بدأت تنحسر في بعض دول العالم، فيما بدء انتشارها في منطقتي جنوب شرق اسيا و منطقة شرق المتوسط ودول الجوار؛ إذ سجلت المنطقة زيادة قياسية بلغت 68%.

وشهد الجمهورية التونسية زيادة مطردة في عدد الحالات تتزامن مع تسجيل زيادة ملحوظة في أعداد المرضى في المستشفيات، «ما يمثل مصدر قلق كبير لليبيا»، إذ تؤكد المؤشرات الليبية للوباء على توافق كبير للمنحنيات الوبائية مع نظيرتها في تونس مع اختلاف الحجم.

وأشار التقرير إلى ارتفاع مؤشر عدد التكاثر في انتشار الفيروس إلى 1.5 درجة نهاية هذا الاسبوع لأول مرة منذ ستة اشهر، أي منذ دخول الموجة الثالثة اللوباء.

كما لفت إلى ارتفاع نسبة الحالات الموجبة إلى 23%؛ في اشارة الى زيادة انتشار المرض في المجتمع.، واجتياز منطقة طرابلس (الأكثر كثافة سكانية) خط 300 حالة اسبوعيا لكل 100 ألف مواطن، مع تدني عدد الاختبارات التي يتم اجراءها في المنطقة الشرقية والجنوبية إلى اقل من 20 اختبار لكل 100 الف مواطن، الأمر الذي يشكل عائقا لقراءة الوضع الوبائي بصورة دقيقة.

وطالب المركز أجهزة الدولة بسرعة اتخاذ الاجراءات المناسبة، وتكثيف الاستعدادات لمجابهة الموجة القادمة للوباء وذلك بإطلاق حملات تطعيم مكثفة وتغيير استراتيجية التطعيم عبر زيادة التركيز على الفرق المتنقلة بدلا من المراكز الثابتة وذلك للوصول الى النسبة المستهدفة للتطعيم.

وكذلك، توسيع وتكثيف حملات التوعية واجراء الاختبارات خصوصا في المناطق الشرقية و الجنوبية، والعودة لفرض الإجراءات الاحترازية في اماكن العمل و مراكز التسوق والاماكن العامة واتخاذ الاجراءات القانونية لضمان الالتزام بها.

وشدد التقرير على ضرورة استمرار دعم مراكز الفلترة والعزل لرفع القدرة الاستيعابية الفعلية, و دعم برنامج مكافحة العدوى بمراكز العزل ومراقبة عمل لجان مكافحة العدوى من قبل الجهات الحكومية، ودعم ورفع كفاءة فرق الرصد والاستجابة السريعة و فريق ادارة المعلومات الخاص بالجائحة وذلك لتوفير المعلومات الوبائية بشكل يومي ومستمر.