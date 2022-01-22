طقس ليبيا.. انخفاض في درجات الحرارة وأمطار متفرقة

يتوقّع سقوط أمطار متفرقة على مناطق شمال ليبيا ودرجات الحرارة تميل للانخفاض على معظم أرجاء البلاد، بحسب المركز الوطني للأرصاد الجوية.

وتتكاثر السحب في مساء اليوم في مناطق رأس اجدير حتى سرت سهل الجفارة، جبل نفوسة،

حالة السماء مع هطول أمطار متفرقة خاصة على المناطق الساحلية واحتمال ظهور ضباب صباح يوم الغد على الجبل الغربي. أما الرياح فتكون شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياًنا على الساحل. ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (11-16) مْ وتسجل انخفاضًا بسيطًا يوم الغد.

وفي الخليج، سهل بنغازي حتى مساعد، الواحات، ومراده، فيتوقع هطول أمطار على بعض المناطق الساحلية والجبل الأخضر، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة تتجاوز أحيانا (50) كلم /ساعة، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (12-18) مْ وتسجل انخفاضًا بسيطًا يوم الغد.

وتكون السماء صافية إلى قليلة السحب في الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة، والسماء صافية إلى قليلة السحب والرياح متغيرة الاتجاه إلي شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (16 – 19)مْ وتسجل انخفاضا بسيطا يوم الغد على غدامس – الحمادة والجفرة.

وفي الكفرة، السرير، وتازربو، تكون السماء صافية إلى قليلة السحب. والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة. وتتراوح درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (16- 19) مْ.

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