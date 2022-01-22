القضاء التونسي ينظر في ملابسات تسليم البغدادي المحمودي إلى ليبيا

باشر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس أبحاثه بخصوص ظروف وملابسات تسليم المسؤول الليبي السابق البغدادي المحمودي إلى ليبيا، وذلك وفق ما أفادت به إذاعة «موزاييك أف إم إن» التونسية.

وأفادت مجلة “جون أفريك” الفرنسية بأن البغدادي المحمودي يستعد لتقديم شكوى ضد تونس بعد أن سلمته إلى ليبيا في 2012 حيث قضى 8 سنوات في السجن.

وقالت المجلة الفرنسية إن البغدادي المحمودي الذي يعيش الآن في الإمارات العربية المتحدة ويتمتع بحرية التنقل خاصة في أوروبا، يعتزم تقديم شكوى ضد تونس من خلال السلطات الليبية وإلى المحكمة الجنائية الدولية وجهات أخرى.

وأشارت “جون أفريك” إلى أنه في 2011، تم القبض على البغدادي المحمودي في تونس بتهمة عبور الحدود بشكل غير قانوني، وبحسب دفاعه، كان بحوزته جميع وثائق سفره وكان يستعد للذهاب إلى الجزائر، لكنه ظل محتجزًا في تونس وفقًا لرغبة رئيس وزراء الحكومة الانتقالية التونسية آنذاك الباجي قائد السبسي.

وأكدت “جون أفريك” أنه بالرغم من جميع الاتفاقيات الدولية التي وقعتها تونس برفض تسليم المطلوبين عندما يكون هناك خطر من تعرضهم لسوء المعاملة أو تطبيق عقوبة الإعدام من قبل الدولة الطالبة، فقد تم تسليم البغدادي المحمودي إلى السلطات الليبية.

وقالت المجلة الفرنسية إن حكومة حمادي الجبالي آنذاك سلمت المحمودي.