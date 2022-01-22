الأرصاد تصدر تحذيرا للصيادين

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من هبوب رياح غربية إلى شمالية غربية نشطة، إلى قوية، على الساحل الممتد من بنغازي إلى أقصى الساحل الشرقي، تتراوح سرعتها بين 25 و30 عقدة، مع ارتفاع للموج يتراوح بين 3.00 و3.50 متر على الساحل الممتد من الجبل الأخضر إلى أقصى الساحل الشرقي.
الساحل من رأس اجدير إلى الخليج
• الرؤية جيدة.
• البحر هادئ إلى قليل الاضطراب.
• قليلة السحب، تتكاثر من مساء اليوم مع هطول أمطار متوسطة.
• رياح شمالية غربية سرعتها بين 5 و15عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.50 متر.
• درجة حرارة سطح البحر بين 14 و17 درجة مئوية.
الساحل من بنغازي إلى طبرق
• الرؤية جيدة إلى متوسطة.
• البحر قليل الاضطراب ويكون مضطربًا على الساحل الممتد من الجبل الأخضر إلى أقصى الساحل.
• السماء مغطاة جزئيًّا بالسحب، التي تتكاثر مع سقوط أمطار تكون جيدة على الساحل الممتد من الجبل الأخضر إلى أقصى الساحل.
• الرياح غربية إلى شمالية غربية، سرعتها بين 5 و25 عقدة تصل إلى 30 عقدة على ساحل الجبل الأخضر.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 1.50 و2.75 متر، ويصل إلى 3.5 متر على الساحل الممتد من الجبل الأخضر إلى أقصى الساحل.
• درجة حرارة سطح البحر بين 14 و17 درجة مئوية.
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