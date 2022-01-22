الاتحاد الأوروبي: تعزيز الحوار بين الجهات الفاعلة في ليبيا يقود إلى انتخابات قريبة

العنوان-طرابلس

قال الناطق باسم الاتحاد الأوروبي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لويس ميغيل بوينو، “إن تعزيز الحوار بين جميع الجهات الفاعلة في ليبيا هي قاعدة ضرورية لبناء خارطة طريق سياسية فعالة تحافظ على الاستقرار والوحدة وتؤدي إلى انتخابات في الفترة القريبة”.

وأوضح لويس ميغيل بوينو أن لدى ليبيا فرصة واضحة لبناء مستقبل مستقر ومزدهر، وأضاف: “نحن على استعداد لتقديم الدعم اللازم في هذا المنعطف الحرج”.

وقال: “نعتقد أن من الأهمية بمكان إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة وذات مصداقية”، لافتا إلى أن الاتحاد الأوروبي حشد الموارد اللازمة لدعم مفوضية الانتخابات.

وأشار إلى الحاجة إلى رؤية التنفيذ الملموس لخطة العمل التي وافقت عليها اللجنة العسكرية المشتركة بشأن انسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية.

وأكد أن مفوض الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أكد للنائب بالمجلس الرئاسي، موسى الكوني، خلال زيارته لبروكسل دعم الاتحاد الأوروبي الواضح للجهود المبذولة لتحقيق انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة.