عمران: البرلمان غير مخول للإطاحة بهيئة الدستور والاستفتاء الإلكتروني أفضل

أعربت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور نادية عمران، عن رفضها لمقترح رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بتشكيل لجنة جديدة لإجراء تعديلات على مسودة الدستور، قائلة: “البرلمان غير مخول للإطاحة بعمل الهيئة التأسيسية بصفة منفردة”.

وأضافت عمران، في تصريحات لموقع “العربي الجديد” الممول من قطر، إنه يشترط لتشكيل لجنة جديدة، إجراء تعديل على الإعلان الدستوري، الذي أُسس لتشكيل الهيئة التأسيسية الحالية، بالتوافق بين مجلسي النواب والدولة.

ورأت أن الاستفتاء على مشروع الدستور الحالي هو الأنسب لتأسيس قاعدة دستورية للانتخابات”، قائلة: “الاستفتاء ممكن، خاصةً وأنه لا يتطلب حملات انتخابية ولا مشاحنات”.

وحول الصعوبات التي ذكرت المفوضية العليا للانتخابات أنها تقف في طريق الاستفتاء على الدستور، كالعراقيل الأمنية والفنية، أشارت عمران إلى إمكانية “الاستفتاء الإلكتروني” لتجاوز تلك الصعوبات والمضي في طريق اعتماد الدستور أساسًا دستوريًا للانتخابات، وفق قولها.