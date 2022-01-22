غوتيريش: المبعوثة الأممية إلى ليبيا تقوم بجميع أشكال الوساطة لعقد الانتخابات

العنوان-نيويورك

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن مستشارته الخاصة، ستيفاني وليامز، تقوم بجميع الاتصالات وجميع أشكال الوساطة أملا خلق الظروف كي تُعقد الانتخابات في الفصل الأول من هذا العام.

وقال غوتيريش عبر الموقع الرسمي للأمم المتحدة: “أعتقد أن هذا مهم جدا بالنسبة للشعب الليبي”.

وفيما يتعلق بأي انتخابات أوضح غوتيريش أنها ستُجرى أولا، مؤكدا أن هذا الخيار بيد الشعب الليبي.

وأشار غوتيريش إلى أنه كان ينبغي إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية معا قبل نهاية العام الماضي.