ليبيا الان

غوتيريش: المبعوثة الأممية إلى ليبيا تقوم بجميع أشكال الوساطة لعقد الانتخابات

تم النشر منذُ 4 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان-نيويورك

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن مستشارته الخاصة، ستيفاني وليامز، تقوم بجميع الاتصالات وجميع أشكال الوساطة أملا خلق الظروف كي تُعقد الانتخابات في الفصل الأول من هذا العام.

وقال غوتيريش عبر الموقع الرسمي للأمم المتحدة: “أعتقد أن هذا مهم جدا بالنسبة للشعب الليبي”.

وفيما يتعلق بأي انتخابات أوضح غوتيريش أنها ستُجرى أولا، مؤكدا أن هذا الخيار بيد الشعب الليبي.

وأشار غوتيريش إلى أنه كان ينبغي إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية معا قبل نهاية العام الماضي.

 


Post Views:
44

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

ليبيا الان

قال عضو إدارة مفوضية الانتخابات أبو بكر مردة إن تشكيل لجنتين لملف الطعون والتزكيات يأتي ضمن التجهيز لأي مرحلة قادمة قد تطلب من المفوضية. مردة وفي تصريحات خاصة لقناة “فبراير” الخميس أضاف: “لم نستلم تقريرًا مفصلًا من...

تم النشر منذُ 14 دقيقة
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

أضف تعليقـك