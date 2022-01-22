كورونا يضع ليبيا على مستوى الخطر الثالث في وجهات السفر

صنف مركز مكافحة الأمراض الأميركي ليبيا على المستوى الثالث ضمن الوجهات الأكثر خطورة للسفر؛ بسبب تفشي فيروس كورونا إلى جانب تونس، بينما أتت “تركيا ومصر والأردن ومالطا” في المستوى الرابع الأشد خطورة.

ويعتمد التصنيف على مستوى الزيادة الأسبوعية المقلقة في أعداد الاصابات، بالتزامن مع انتشار متحور أوميكرون، مما يدفع بفرض إجراءات احترازية إضافية على القادمين من هذه الدول.

وأعلن المركز الوطني رسميًا دخول ليبيا المرحلة الرابعة من انتشار فيروس كورونا بعد تدهور الوضع الوبائي وارتفاع مؤشر عدد التكاثر إلى 1,5 نهاية هذا الأسبوع لأول مرة منذ ستة أشهر.

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