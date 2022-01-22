المشري: دخول حفتر وسيف الإسلام من بين الأسباب الرئيسية التي حالت دون إجراء الانتخابات

ليبيا – قال رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي بحزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان إن التدخلات الخارجية والاستقطابات الحادة أدت إلى إجهاض العملية الانتخابية، ولا بد من معالجة أسباب القصور الذي حدث قبل المواعيد التي وضعت بشكل عبثي للوصول إلى إجراء الانتخابات والاعتراف بنتائجها من الجميع.

المشري وفي تصريحات خاصة لقناة “روسيا اليوم” أضاف أنه كانت هناك صعوبة كبيرة في القبول بإجراء الانتخابات، ولا بد من معالجة أسباب الفشل، منها وجود المرتزقة والقوات الأجنبية في ليبيا، مؤكدًا أن إجراء الانتخابات ممكن لكن لا بد من تقليل المخاطر إلى حدها الأدنى، وفق تعبيره.

وأضاف:” أن دخول خليفة حفتر وسيف الإسلام القذافي وغيرهم للسباق الانتخابي كان من بين الأسباب الرئيسية التي حالت دون إجراء الانتخابات، مشيرًا إلى أن سيف الإسلام لديه حكم قضائي بالإعدام مازال ساريًا ويعتبر فارًا من العدالة ولن يستطيع لم شمل الليبيين، بينما حفتر حاول الاستيلاء على طرابلس وهو متورط في انتهاكات في بنغازي ودرنة وطرابلس وله جنسية أمريكية”.

واقترح المشري الاستفتاء على الدستور أولًا والذهاب في مسار تخفيف حدة المواجهات العسكرية ومحاولة إقامة “مصالحة” عسكرية على أسس حقيقية لها علاقة بالعدالة الانتقالية وجبر الضرر، وإصدار قوانين توافقية بين الأطراف السياسية (مجلسي النواب والدولة) بغرض إجراء الانتخابات وتنقية السجل الانتخابي وإيجاد ضمانات بعدم إجراء تزوير، وفق قوله.

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