“وليامز” تُكثّف لقاءاتها لدفع المسار السياسي

قالت المستشارة الأممية للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، إنها أجرت الخميس حوارًا وصفته بـ”المثمر” مع رئيس مؤسسة مجلس شيوخ ليبيا عمر الشامخي.

وأفادت وليامز، في تغريدة لها، أن الشامخي شدد على أهمية إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، بما يحقق تطلعات الشعب الليبي في انتخاب ممثليه، وتجديد الشرعية الديمقراطية للمؤسسات، مشيرةً إلى تلقيها دعوة من الشامخي لزيارة بلدية الأبرق.

يُشار إلى أن المستشارة الأممية ستيفاني وليامز وسّعت دائرة لقاءاتها السياسية التي تهدف، وفق بياناتها؛ إلى دعم المسار السياسي والتحرك نحو إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية قبل يونيو القادم، وفق مخرجات خارطة الطريق المعتمدة في ملتقى الحوار السياسي الليبي.

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