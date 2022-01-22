نشرة الطقس والصيد البحري بحسب مركز الأرصاد الجوية

طرابلس 22 يناير 2022 (وال) _ أصدر المركز الوطني للأرصاد نشرته الدورية للوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم السبت، وخلال اليومين القادمين.

الملخص العام

منخفض جوي شرق المتوسط يؤثر على الساحل الشرقي لليبيا برياح نشطة تتجاوز أحيانا (50) كلم/ساعة، وسقوط أمطار من حين لأخر خاصة على الجبل الأخضر , بينما تتكاثر السحب تدريجياً من مساء هذا اليوم على مناطق الشمال الغربي، مع سقوط أمطار متفرقة واحتمال ظهور ضباب صباح الغد على الجبل الغربي.

ودرجات الحرارة القصوى على مناطق الشمال تتراوح مابين (12 – 18)مْ، وعلى مناطق الجنوب مابين (16-20)مْ وتميل للانخفاض يوم الغد على أغلب المناطق.

كما أصدر المركز أيضاً تحذير البحري للصيادين بالآتي:

ريح غربي إلى شرش نشط إلى قوي على الساحل الممتد من بنغازي إلى أقصى الساحل الشرقي، تتراوح سرعته مابين (25-30) عقدة مع ارتفاع للموج يتراوح ما بين (3.00-3.50) متر على الساحل الممتد من الجبل الأخضر إلى أقصى الساحل الشرقي .

بداية الصلاحية:

يوم السبت 2022/01/22 الساعة 14:00 محلي.

نهاية الصلاحية:

يوم الأحد 2022/01/23 الساعة 17:00 محلي.

براني = شمالية شرقية.

باش = جنوبية غربية.

شلوق = جنوبية شرقية.

كما تم يسجيل كميات الامطار خلال الأربع وعشرون ساعة الماضية، من الساعة الثامنة صباحاً يوم الأمس إلى الساعة الثامنة من صباح هذا اليوم:

مطار بنينا =0.3 ملم.

درنة الارصاد= 1.7 ملم. (وال _ طرابلس) ف و / ه ع

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