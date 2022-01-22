جلسة مرتقبة للبرلمان لبحث مصير حكومة تسيير الأعمال وإعادة تشكيل حكومة جديدة

تتواصل الجلسات البرلمانية المرتقبة بشأن تحديد مصير حكومة الفساد التي أُخفقت في إدارة البلاد منذ توليها مأمورياتها تجاه الوطن والمواطن والتي تحاول جر البلاد إلى نقطة الصفر وعودة مكعب الصراعات والأزمات التي استمرت لسنوات عدة.

ينتظر عامة المواطنين الجلسة الحاسمة لمجلس النواب بشأن بحث مصير حكومة تسيير الأعمال المنتهية ولاياتها عقب أن فشلت فشلًا ذريعًا في إدارة البلاد رغم اليمين الذي أدته أمام الجلسة بأداء مهامها على أكمل وجه.

الجلسة التي عقدت في الثامن عشر من يناير الجاري خصصت للاستماع لإحاطة رئيس لجنة خارطة الطريق الذي تقدم بها أمام البرلمان حول الأعمال المنجزة من قبلهم حتى الآن، خلال اجتماعاتها المكثفة التي أجرتها الأيام الماضية، لتؤكد اللجنة أنها ستسلم تقريرها النهائي في الرابع والعشرين من الشهر الحالي أثناء عقد الجلسة الحاسمة المرتقبة يوم الإثنين القادم.

في حين أن لجنة خارطة الطريق التقت بنظيرتها بالمجلس الاستشاري في مقر فرع ديوان المجلس بطرابلس المتكونة من رؤساء اللجان إذ ناقشوا مقترح تكوين اللجنة في إطار استكمال المشاورات حول المسار الدستوري.

فيما عقدت اللجنة لقاء مع رئيس مصلحة الأحوال المدنية محمد بالتمر لدراسة خطوات المشروع المستحدث والنظر في عملية التزوير الأخيرة لدى بعض ملفات المترشحين للسباق للانتخابي، بينما خلص اللقاء على تزويد اللجنة البرلمانية بتقرير مفصل حول انطلاق مشروع تحسين سجل الأحوال المدنية التي طرحها رئيس المصلحة بهدف التخلص من أي عمليات تزوير.

من جهة آخر طالبت لجنة خارطة الطريق من محافظ مصرف ليبيا المركزي ووزير المالية بضرورة إنجاز الإجراءات المالية المطلوبة لانطلاق المشروع في أسرع وقت، فضلا عن اجتماع اللجنة المالية بمجلس النواب مع اللجنة المشكلة من صندوق الإنماء الاجتماعي لبحث قانون توحيد المرتبات لجميع العاملين بالدولة الليبية وتقديم الملاحظات بهذا الشأن.

سباق وتلاعب شهدته الانتخابات من قبل بعض الجهات المعرقلة التي تريد العودة بالبلاد إلى الوراء إلا أن مجلس النواب كان بمثابة السد المنيع في وجه المعرقلين من خلال اتفاقهم على تغيير حكومة تسيير الأعمال وتشكيل حكومة جديدة تعني بمصلحة الوطن والمواطن