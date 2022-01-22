بعد إهدار 350 ألف متر مياه.. تسرب جديد بمنظومة النهر بسبب اعتداءات المواطنين

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر إصابة منظومة المياه باعتداء جديد من أحد المواطنين، ما أدى إلى عرقلة تعبئة المسار الشرقي، والبدء في ضخ المياه بعد إصلاح اعتداء آخر.

وذكر الجهاز، في بيان له، «بعد جهود مضنية من قِبل فرق العمل والتي استمرت طوال يوم أمس الجمعة وحتى ساعات متأخرة من الليل للسيطرة على التسريب، تتفاجأ فرق الصيانة والتشغيل بقيام أحد المواطنين بالاعتداء على محطة تصريف مياه أخرى مما يعرقل عملية تعبئة المسار الشرقي والبدء بعمليات ضخ المياه».

وقال مدير مكتب الإعلام بجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي “صلاح الساعدي”، في تصريحات رصدتها «الساعة24»، أنه تم تخفيض منسوب المياه لمدن وزليتن والخمس، والقرى الواقعة بينها؛ أثر قيام أحد المواطنين بتركيب وصلة غير شرعية بصمام تصريف المياه بالقرب من مدينة الخمس.

وأضاف «المياه تدفقت بقوة وهدر منها حوالي 350 ألف متر مكعب، حيث حاولت فرق الصيانة السيطرة على التسريب بدون إيقاف تدفق المياه، ولكن نتيجة الضغط العالي والذي يتجاوز 16 بار لم يتمكنوا من ذلك.