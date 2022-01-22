الاثنين.. مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة حول ليبيا – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

أخبار ليبيا 24

تشهد جلسة مجلس الأمن الدولي المقررة الاثنين المقبل تقديم وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روزماري ديكارلو، تقريرها حول ليبيا، وفق وكالة الأنباء الليبية “وال”.

ويُطلع رئيس لجنة الجزاءات المفروضة على ليبيا، السفير الهندي تي إس تيرومورتي. أعضاء المجلس على أنشطة لجنة العقوبات وفق القرار رقم 1970.

ومن المقرر أيضا التصويت خلال الجلسة لتمديد ولاية البعثة الأممية في ليبيا، التي تنتهي نهاية شهر يناير الجاري.

وفي تقرير قدمه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس إلى مجلس الأمن يوم الإثنين الماضي. دعا غوتيريس الأطراف الليبية إلى “العمل معًا” لإجراء انتخابات جامعة وذات مصداقية في أقرب وقت ممكن.

وشدد غوتيريس على ضرورة الانسحاب الكامل للمرتزقة والقوات الأجنبية.

مشددا على ضرورة عمل السلطات والمؤسسات الليبية المختصة معًا. لحل المشكلات الأساسية التي أدت إلى إرجاء الانتخابات. وتهيئة الظروف السياسية والأمنية اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية دون مزيد التأخير.