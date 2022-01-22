محمود إسماعيل: مجلس النواب أفسد العملية السياسية ولابد من تجاوزه بجسم آخر

قال محلل قنوات الإخوان المسلمين للشأن السياسي محمود إسماعيل، إن الملامح غير واضحة لعدم استكمال تنفيذ خارطة الطريق الأولى واختزال عقيلة صالح للمشهد تحت قبته من ناحية أخرى، وفق قوله.

أضاف إسماعيل في مداخلة مع قناة “ليبيا بانوراما” – الذراع الإعلامية للإخوان المسلمين في ليبيا – أن مجلس النواب لا يريد أن يكون هناك حراكاً وهذا الجسم أرهق الليبيين وأفسد العملية السياسية، ولا بد من قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات، على حد تعبيره.

وتابع إسماعيل، أن الليبيين دفعوا ثمن باهظا من أجل العملية السياسية، ويجب أن يكون الدستور نواة العملية السياسية وتغيير الأجسام الحالية، كما أن مجلس النواب لم يف بتعهداته بالتواصل مع الأجسام الأخرى، وإذا لم يلتزم على الليبيين أن يتجاوزوه بميلاد جسم جديد تنفيذي” وفق تعبيره.