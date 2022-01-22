القضاء التونسي يباشر التحقيق في ملابسات تسليم “المحمودي”

باشر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس تحقيقاته بخصوص ظروف وملابسات تسليم السلطات التونسية لأمين اللجنة الشعبية العامة السابق، البغدادي المحمودي، إلى ليبيا.

وأفادت إذاعة “موزاييك” التونسية أن القرار جاء إثر إذن من وزيرة العدل ليلى جفال للوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس، والذي أذن، بدوره، لوكيل الجمهورية بفتح تحقيق تعهد به أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس.

وكان تسليم البغدادي الذي تم خلال فترة حكم الترويكا التي هيمنت عليها حركة النهضة الإسلامية؛ قد أثار احتجاجات أطراف سياسية وحقوقية تونسية، شككت في إمكانية أن يحظى البغدادي المحمودي بمحاكمة عادلة في ليبيا.

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