القماطي: قد نصبح فقراءً بعد 20 عاماً

قال جمعة القماطي رئيس ما يعرف “حزب التغيير” إنه يجب تحقيق المصالحة الوطنية وجبر الضرر والاستفتاء على الدستور لتحديد شكل النظام السياسي، وإجلاء المرتزقة والقوات الأجنبية غير الشرعية، وفق قوله.

أضاف القماطي في مؤتمر حزبه السنوي الأول بحضور عدد من الشخصيات السياسية، أنه ينبغي العمل على مواجهة الفساد وتحقيق الشفافية كي تزدهر ليبيا، ولابد من بلورة رؤية استراتيجية والتخطيط لليبيا 2040، على حد تعبيره.

وتابع قائلًا: “نحن دولة ريعية تستخرج النفط وتنفق إيراداته على الشعب، فهل تعلمون أن جميع السيارات في العالم ستسير بالكهرباء بعد 20 سنة، والصادرات النفطية اليومية البالغة 100 مليون برميل يوميا ستنخفض إلى 25 مليون فقط، وعليه يجب التخلص من الاقتصاد الريعي وإلا سنصبح دولة فقيرة” وفق تعبيره.

واختتم أنه يجب الاتفاق على تحديد هوية وطنية جامعة لكل الأعراق والقوميات، فلدينا الأمازيغ والعرب والشركس والتبو وغيرهم، مشكلين فسيفساء وطنية داعمة للوطن” وفق تعبيره.