“غوتيريش” يشيد بجهود “ويليامز” ويدعو لانتخابات قبل نهاية العام

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن مستشارته الخاصة، ستيفاني وليامز؛ تقوم بجميع الاتصالات وجميع أشكال الوساطة؛ أملاً في خلق الظروف كي تنطلق الانتخابات بالفعل، وأن تُجرى في الفصل الأول من هذا العام.

وأضاف، في مؤتمر صحافي لتحديد أولوياته لعام 2022 أن خيار إجراء الانتخابات بيد الشعب الليبي، مشيرًا إلى أنه كان ينبغي إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية معًا قبل نهاية العام الماضي.

يُشار إلى أن مستشارة الأمين العام بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، كانت قد طالبت الأطراف الليبية بإجراء انتخابات قبل يونيو القادم، في إطار خارطة الطريق الأممية.

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