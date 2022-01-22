مجلس الأمن يبحث التمديد للبعثة الأممية في ليبيا الإثنين المقبل

يناقش مجلس الأمن الدولي الحالة في ليبيا، في الجلسات المقررة التي تبدأ الاثنين المقبل، وكذلك تقرير بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والعقوبات المفروضة عليها.

ويعقد مجلس الأمن جلسة يوم 24 يناير الجاري، للاطلاع على التقرير الذي يقدمه روزماري ديكارلو وكيل الأمين العام للشؤون السياسية، حول ليبيا.

ومن المتوقع أن تشهد هذه الجلسة طلب التصويت لتمديد ولاية البعثة الأممية في ليبيا، كما سيُطلع رئيس لجنة الجزاءات المفروضة على ليبيا وفق القرار رقم 1970، السفير الهندي تي إس تيرومورتي، أعضاء المجلس على أنشطة لجنة العقوبات.

وسبق أن مدّد المجلس مهمة البعثة في ليبيا، أواخر سبتمبر الماضي، حتى نهاية شهر يناير الحالي.