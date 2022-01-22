الدبيبة يُطلق مشروع “اغرس شجرة”

العنوان-طرابلس

أطلق رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، اليوم السبت، مشروع “اغرس شجرة” في طرابلس.

وتأتي الحملة وفق المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة تحت إشراف حكومة الوحدة الوطنية ووكالة الجهود التطوعية للشباب التابعة لوزارة الشباب.

وحضر مراسم التدشين وزيرة الخارجية والتعاون الدولي ووزير الشباب. بالإضافة لأشبال وزهرات الحركة العامة للكشافة والمرشدات.

ويهدف المشروع لغرس مليون شتلة من الأشجار المثمرة وأشجار الزينة في جميع أنحاء ليبيا، ولتشجيع روح التطوع والمبادرة بين الشباب من أجل الحفاظ على البيئة، وكانت الحملة قد باشرت أعمالها في مدن عدة.