“الداخلية”: إنقاذ وضبط 91 مهاجرًا غير قانوني

أعلنت وزارة الداخلية تمكن الزورق البحري p301 التابع للإدارة العامة لأمن السواحل؛ من إنقاذ وضبط 91 مهاجرًا غير قانوني.

وأوضحت الوزارة أن المهاجرين المضبوطين الذين تم إنقاذهم من عرض البحر، ينحدرون من جنسيات أفريقية مختلفة، حيث تم نقلهم إلى نقطة إنزال المهاجرين بميناء طرابلس البحري، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

في سياق متصل، أنقذ خفر السواحل الإيطالي 305 مهاجرين، تعرض قاربهم المكتظ لصعوبات قبالة جزيرة لامبيدوسا في البحر المتوسط، خلال محاولتهم الوصول إلى أوروبا.

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