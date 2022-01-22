السويحلي: النائب العام لا يحاسب إلا غرب ليبيا وليس من المعقول أن يحول الوزراء للحبس

قال الرئيس السابق لمجلس الدولة الاستشاري، عبدالرحمن السويحلي، إن السلطة الحالية أتى بها ملتقى الحوار السياسي، ومن ثم هو فقط من يحق له استبدالها وليس مجلس النواب أو الدولة.

وأكد، في تصريحات متلفزة، أن حكومة الوحدة المؤقتة باقية حتى إجراء الانتخابات القادمة، معلقا هذه هي الخلاصة”.

ورأى أن تعيين ستيفاني ويليامز مستشارة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، جاء لإنقاذ البعثة الأممية، ولوقف الكارثة التي تسبب فيها المبعوث السابق يان كوبيش.

وألمح إلى أن تغيير الحكومة الحالية يعني أنه لا توجد انتخابات، وهذا ما يسعى إليه البعض، بحسب قوله.

وحمّل الولايات المتحدة جزءا من فشل الانتخابات لإصرارها عليها دون دراسة، مضيفا “إذا أراد الشعب الليبي أن يعيد الأمر لنصابه عليه أن يخرج ويقتلع هذه الأجسام والعصابات من مواقعها”.

وتابع بأن العالم أجمع، ما عدا مصر، مقتنع أن المشكلة الأكبر في الأجسام السياسية الحالية.

وعن المرتزقة، قال إن الكل يعرف أنه من المستحيل إخراجهم قبل إجراء الانتخابات.

وألمح إلى أن النائب العام لا يُحاسب إلا غرب ليبيا، ولا يُصدر قرارات إلا في غرب ليبيا، مطالبا إياه بفتح ملفات الفساد في شرق ليبيا، معلقا “هذه الانتقائية ستدفع الناس للدفع بقراراته بعرض الحائط”.

وأضاف قائلا “ليس من المعقول أن يحول الصديق الصور الوزراء للحبس، والحكومة هي من تعاقبهم”.

وزعم السويحلي، أن “المرشح الرئاسي سيف الإسلام القذافي أو رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، هما الأقرب للفوز بالانتخابات، مستندا في ذلك إلى استطلاعات الرأي”، بحسب قوله.

وقال إن الاتفاق السياسي وخارطة الطريق ذكرا استبداد النظام السابق والتأكيد على عدم تكراره، وأرى أن عودة سيف هو إعادة إنتاج للنظام السابق.

وأشار إلى أن سيف القذافي والدبيبة هما المترشحان الجدليان فقط، وهما سبب تأجيل الانتخابات وليس خليفة حفتر، بحسب رأيه.

وزعم أن سيف الإسلام القذافي استفاد من إرث أبيه في السلطة فحصل على شعبية، متسائلا: “فلماذا نلوم على الدبيبة إذا استفاد من منصبه؟.

وأضاف: “إذا تنافس سيف الإسلام وحاتم الكور فمن يفوز؟، بالتأكيد سيف الإسلام الذي تحصل على شعبية، وإذا قسنا هذا المنطق على الدبيبة فبالتالي يجب إخراج كل من تمتع بشعبيه من خلال مناصبه السابقه مثل سيف الإسلام وباشاغا وعقيلة وغيرهم”.

ونوه بضرورة الوضع في الاعتبار أنه لن تُجرى انتخابات في ليبيا ما لم يكن بها خليفة حفتر، مضيفا “وإذا أردنا انتخابات فعلينا أن نقبل بوجوده”.

وقال إن أبرز 3 مرشحين هم حفتر وعقيلة وباشاغا، ومن صمم العملية الانتخابية كان يريد تقسيم السلطة بينهم، لكن دخول الدبيبة وسيف الإسلام أفشل المخطط.

وتابع “قلت إن الانتخابات مع اقتراب 24 ديسمبر ستتحول لمعركة لافتكاك الفريسة من فك الضباع لأن من في المشهد لن يتخلوا عنه”، موضحا أن بعض المترشحين للرئاسة ليست لديهم فرصة للفوز بالانتخابات البرلمانية حتى.

وأكد أن الحالة التي تشهدها ليبيا هي انسداد كامل، فلماذا الإصرار عليها، مشيرا إلى أنه ضد الانتخابات الرئاسية في المُطلق.

ورأى أنه كان بالإمكان أن يتم إبعاد كل من تولي منصبا منذ عام 1969 من الترشح للخلاص من حالة الانسداد.

وهاجم رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، قائلا “هو وعصابته لم يتركوا شيئًا في ليبيا إلا أفسدوه حتى القضاء”.

وتابع بالقول “السائح القانوني الفذ يقول إن كثيرا من أحكام القضاء لا تتسق مع القانون، وهذه مهزلة”.

وأضاف أن البعثة الأممية ورئيسها السابق يان كوبيش كانوا سبب إفشال مسار الانتخابات بشكل متعمد، مؤكدا أن كوبيش يتحمل جزء كبير من فشل الانتخابات بتركه هذا المسار وكأن الأمر متعمد.

وتابع بأن مستشاري البعثة كتبوا لكوبيش وحذروه من إفشال المسار ولم يستمع لهم.

وأشار إلى أن عقيلة صالح لا مصلحة له في الانتخابات وخطط لإفشال المسار الانتخابي بوصول أشخاص معينين للجولة الأولى.

وبين أن هناك دولتين تريدان إبقاء عقيلة صالح في المشهد السياسي وهما مصر ومن ورائها فرنسا.

وقال إن ملتقى الحوار السياسي أُفشل ولم يفشل، مضيفا “لو تم التصويت على القاعدة الدستورية بنفس نسب السلطة التنفيذية لنجحنا”.

وألمح إلى أن المبعوث الأمريكي كان يسعى إلى أي انتخابات وبأي طريقة فإذا نحجت فبها، وإن لم تنجح تعيدها مرة أخرى، وأن كوبيش منذ أن تولى كان دوره واضح وهو تهميش ملتقى الحوار.

ورأى أنه لو تم عقد الملتقى الجامع في غدامس قبل عدوان حفتر لحدث نفس ما حدث في ملتقى الحوار ولخرج بنفس خارطة الطريق.

ونوه بأنه لم يشارك في ملتقى الحوار إلا عندما تحصل على وعد من ويليامز بأنه سيُفضي إلى انتخابات، مجددا التأكيد على أن سبب إفشال الانتخابات في 24 ديسمبر هو عقيلة صالح ومن ورائه مصر ومن ورائها فرنسا.

واعتبر أن المخطط الأساسي المدعوم دوليًا من مصر وتركيا وفرنسا وروسيا كان فوز قائمة عقيلة صالح في ملتقى الحوار وليس الانتخابات، مضيفا أن بعض الأشخاص من غرب ليبيا هددوا في وسط الجلسة علنًا بالحرب إن لم يتم تغيير حكومة الوفاق.

وقال: “كنت مع الإبقاء على السراج بكل عيوبه وعدم إيجاد سلطة جديدة تتمترس ولا تخرج من المشهد، وكنت أعلم أن أي سلطة تتضمن عقيلة وباشاغا لن تأتي بانتخابات ولن يخرجوا من المشهد.

وأضاف أن الكل كان أقل خطرًا من عقيلة وباشاغا، “والانتخابات اللي صدعوا رؤوسنا بها وضحكوا على الشعب بها عندما وصلوا إليها طالبوا بإقصاء خصومهم، والمعرقلون يريدون انتخابات رئاسية بها حفتر وعقيلة وباشاغا فقط”.

ورأى أن مصر تريد أن تحكم ليبيا حتى الآن، مضيفا “سامح شكري قال للدبيبة مش عايزين نشوف وشك تاني بعد 24 ديسمبر، وهذا تطاول غير مقبول”.

وأضاف: “إذا تحدثنا عن رشاوى ملتقى الحوار فلنتحدث عن رشاوى سحب الثقة من حكومة الدبيبة، ومجموعة حفتر هي من كانت تدفع بسيارات للنواب لسحب الثقة من حكومة الدبيبة”.