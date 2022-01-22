«التعليم» تنفي توقف الدراسة: مستمرة في جميع المراحل والصفوف

نفت وزارة التربية والتعليم، توقف الدراسة في أي مرحلة من مراحلها وفي جميع الصفوف.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن الدراسة مستمرة لكل الصفوف والمراحل الدراسية في كامل التراب الليبي، مؤكدة أنه «لا صحة للشائعات المتداولة بشأن إيقافها».

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والجمعة، قالت وكيلة وزارة التربية والتعليم للشؤون التربوية، مسعودة الأسود، إنه «لن يسمح بدخول العاملين بقطاع التعليم إلى المؤسسات التعليمية إلا لمن يحمل بطاقة تطعيم» تفيد تلقيه لقاحًا مضادًا لفيروس «كورونا».

وفي خطاب وجهته إلى مراقبي التعليم، أكدت مسعودة ضرورة اعتماد بطاقة التطعيم من المركز الوطني لمكافحة الأمراض؛ وذلك وفقًا للقرار رقم «466» الصادر عن رئاسة الوزراء.