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“جهاز النهر”: بدء عمليات ضخ المياه بالمسار الشرقي

تم النشر منذُ 26 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت إدارة منظومة الحساونة سهل جفارة التابعة لمشروع النهر الصناعي عن بدء عمليات الضخ بالمسار الشرقي عقب الانتهاء من أعمال الصيانة والإصلاح لمحطات تصريف المياه التي تم الاعتداء عليها خلال الأيام الماضية.

وأفاد الجهاز، في بيان، بأن فنيو ومهندسو إدارة الصيانة والتشغيل بالمنطقة الشمالية عملوا ليومين متواصلين للسيطرة على التسريب والذي سبب في إهدار كميات كبيرة من المياه تقدر بحوالي 400,000 متر مكعب.

يُشار إلى أن اعتداءً على مسار نقل المياه بمدينة الخمس أقدم عليه أحد المواطنين لربط وصلة غير شرعية بغرفة تصريف للمياه الأمر الذي أدى لخفض الامدادات المائية بالمسار للسيطرة على التسرب.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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