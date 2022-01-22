“جهاز النهر”: بدء عمليات ضخ المياه بالمسار الشرقي

أعلنت إدارة منظومة الحساونة سهل جفارة التابعة لمشروع النهر الصناعي عن بدء عمليات الضخ بالمسار الشرقي عقب الانتهاء من أعمال الصيانة والإصلاح لمحطات تصريف المياه التي تم الاعتداء عليها خلال الأيام الماضية.

وأفاد الجهاز، في بيان، بأن فنيو ومهندسو إدارة الصيانة والتشغيل بالمنطقة الشمالية عملوا ليومين متواصلين للسيطرة على التسريب والذي سبب في إهدار كميات كبيرة من المياه تقدر بحوالي 400,000 متر مكعب.

يُشار إلى أن اعتداءً على مسار نقل المياه بمدينة الخمس أقدم عليه أحد المواطنين لربط وصلة غير شرعية بغرفة تصريف للمياه الأمر الذي أدى لخفض الامدادات المائية بالمسار للسيطرة على التسرب.

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