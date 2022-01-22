غوتيريش: ستيفاني تعمل على إجراء الانتخابات الليبية في الشهور القادمة

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن مستشارته الخاصة، ستيفاني وليامز، تقوم بجميع الاتصالات وجميع أشكال الوساطة أملا في خلق الظروف لإجراء الانتخابات في الفصل الأول من هذا العام.

وأضاف غوتيريش في تصريحات للصحفيين: “أعتقد أن هذا مهم جدا بالنسبة للشعب الليبي”.

وفيما يتعلق بأي انتخابات ستُجرى أولا، أكد غوتيريش، أن هذا الخيار بيد الشعب الليبي، مشيراً إلى أنه كان ينبغي إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية معا قبل نهاية العام الماضي.

يذكر أن رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح ذكر في إحاطته بالجلسة الأخيرة للبرلمان أن المفوضية تحتاج ما بين 6 إلى 8 شهور لإجراء الانتخابات