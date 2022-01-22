التكبالي: أزمة ليبيا دولية وأستبعد توصل لجان البرلمان والمفوضية إلى حل

توقع عضو مجلس النواب، علي التكبالي، فشل جميع اللجان التي تم تشكيلها من قبل البرلمان والمفوضية العليا للانتخابات من أجل إيجاد حل للازمة التي تشهدها البلاد حاليا.

وقال «التكبالي»، في تصريحات نقلها موقع «سكاي نيوز»، «أن الجهود المحلية الحالية في التوصل لحلول حقيقة للازمة في ليبيا مصيرها الفشل».

وأكد عضو مجلس النواب أن الأزمة في البلاد ليست ليبية-ليبية، بل دولية مستبعدًا التوصل لحلول حول أزمة البلاد الراهنة عبر تلك اللجان.

وتستعد عدة لجان مُشكلة من جانب البرلمان الليبي والمفوضية العليا للانتخابات، لأسبوع حافل من الاجتماعات والتحركات؛ في محاولة لإيجاد مخرج لحالة الانسداد السياسي الذي تعيشه البلاد، وتهدف اللجان لإيجاد حل داخلي لأزمة البلاد.

ومن المقرر أن يشهد مطلع الأسبوع لقاءات تُجريها لجان عدة تم تشكيلها خلال الأسابيع الماضية، أبرزها لجنة خارطة الطريق التي شكلت من جانب البرلمان عقب الفشل في إجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده المحدد 24 ديسمبر المنصرم.