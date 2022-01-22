أمن زليتن يعثر على أسلحة وقواذف وأزياء ورتب عسكرية

عثرة الأجهزة الأمنية خلال مداهمة لها لأحد المحلات بمدينة زليتن على أسلحة وذخائر متنوعة تتمثل في أسلحة آلية وبنادق صيد وقواذف صاروخية ومسدسات إلى جانب أزياء ورتب عسكرية وألعاب نارية.

وبعد ورود معلومات لقسم البحث الجنائي بمديرية أمن زليتن مفادها وجود محل بالمدينة يقوم ببيع الأسلحة والذخائر؛ باشر أعضاء قسم البحث الجنائي عمليات البحث والتحري وجمع والمعلومات.

وبعد التأكد من صحة المعلومات الواردة في محاضر التحري؛ تم إخطار النيابة العامة وأخذ الأذن بمداهمة المحل بحضورها، حيث تم ضبط الأسلحة ومجموعة من الأشخاص المتهمين بالمسؤولية عن حيازة هذه الممنوعات، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية.

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