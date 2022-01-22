السلاك: البرلمان مطالب بحسم الخطوة المتعلقة بإعادة تشكيل الحكومة

قال المتحدث السابق باسم المجلس الرئاسي السابق محمد السلاك، إن البرلمان مطالب بحسم الخطوة المتعلقة بإعادة تشكيل الحكومة، خاصة في ظل رفض بعض النواب الذين يفضلون بقاء الحكومة بعد استمالتهم.

السلاك و في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية أوضح أنه في حال إقرار البرلمان إعادة تشكيل الحكومة، لن يكون أمام الدبيبة سوى تسليم السلطة، إلا إذا رأى المجتمع الدولي أن تشكيل حكومة جديدة يطيل أمد الأزمة.

وشدد على ضرورة وجود خارطة طريق محددة للحكومة الجديدة، وأن تكون التواريخ محددة بشأن إجراء الانتخابات حتى لا يعاد تدوير الأزمة مرة أخرى.