مداهمة محال لبيع الأسلحة والذخائر بمدينة زليتن

داهم أعضاء قسم البحث الجنائي عمليات البحث والتحري وجمع والمعلومات ،اليوم السبت ،محال بالمدينة يقوم ببيع الأسلحة والذخائر.

وقال بيان للمديرية ،إنه وبعد التأكد من صحة المعلومات حول هذه المحال ،تم إخطار النيابة العامة وأخذ الأذن بمداهمة .

ومن خلال مداهمة المكان تم العثور على أسلحة “بي كي تي، كلاشن كوف، قواذف ار بي جي، بنادق صيد، مسدسات، وذخائر، وبدل ورتب عسكرية، وألعاب نارية” بالإضافة إلى مصنع أسلحة وغيرها من المعدات الأخرى.هذا وتم ضبط مجموعة من الأشخاص المتهمين، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال الواقعة.