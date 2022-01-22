«حراك الوادي» يطالب بصيانة طريق أوباري – سبها – غات

طالب ما يسمى «حراك الوادي»، بصيانة طريق أوباري – سبها – غات، والذي وصفوه بطريق الموت.

وضم الحراك الذي انطلق اليوم، مؤسسات المجتمع المدني والفعاليات النسائية من مختلف بلديات وادي الحياة الثلاث، وجاء تحت شعار «أرواحنا ليست رخيصة».

وتلى المشاركون في الحراك بيانًا تضمن عددًا من المطالب أبرزها صيانة الطريق الرابط بين أوباري – سبها وأوباري – غات.

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وأمهل المطالبون في الحراك، حكومة الوحدة الوطنية 72 ساعة، لتلبية هذه المطالب، وإلا «سيتم التصعيد وإيقاف كل الآليات والمركبات المتجهة إلى الحقول النفطية، وقفلها»، حسب قولهم.