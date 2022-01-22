ويليامز تنقل عن تحالف القوى الوطنية أن الليبيين سئموا من المراحل الانتقالية

قالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، إنها تلقت إيجازاً مُعمّقاً حول الخطة التنفيذية لتحالف القوى الوطنية لحماية العملية السياسية والانتخابية.

جاء ذلك خلال لقاء ويليامز مع رئيس حزب التحالف المكلف خالد المريمي، وعدد من أعضاء المكتب السياسي واللجنة العليا للتحالف.

وبحسب تغريدة لويليامز عبر حسابها الرسمي على منصة تويتر، فإن التحالف أشار إلى أن الليبيين سئموا من الفترة الانتقالية التي استمرت لسنوات، ويتطلعون لديمقراطية مستدامة واستقرار، وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا من خلال الانتخابات.

وأضافت ويليامز خلال اللقاء، أنها تحترم ذكرى رئيس الحزب السابق محمود جبريل والذي ساهم بشكل كبير في بناء ليبيا، بحسب وصفها.

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