بينها «كلاشنيكوف وقواذف آر. بي. جي».. ضبط مصنع ومحال لبيع الأسلحة الآلية والعسكرية في زليتن

أعلنت وزارة الداخلية ضبط مصنع ومحل لبيع الأسلحة الآلية والعسكرية، في زليتن، خلال مداهمة في المدينة اليوم.

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم، أن قسم البحث الجنائي بمديرية أمن زليتن، تلقى معلومات مفادها وجود محال بالمدينة لبيع الأسلحة والذخائر.

ووفق البيان، باشر أعضاء قسم البحث الجنائي، عمليات التحري وجمع المعلومات، وبعد التأكد من صحتها أُخطرت النيابة العامة وأُخذ الإذن بمداهمة المحل.

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ولفت البيان إلى العثور خلال المداهمة على أسلحة «بي كي تي، وكلاشنيكوف، وقواذف آر. بي. جي، وبنادق صيد، ومسدسات، وذخائر، وبدل ورتب عسكرية، وألعاب نارية»، بالإضافة إلى مصنع أسلحة وغيرها من المعدات الأخرى.

وأكدت الوزارة ضبط مجموعة من الأشخاص المتهمين خلال المداهمة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

جزء من الأسلحة المضبوطة, (وزارة الداخلية)

جزء من الأسلحة المضبوطة, (وزارة الداخلية)

جزء من الأسلحة المضبوطة, (وزارة الداخلية)

جزء من الأسلحة المضبوطة, (وزارة الداخلية)