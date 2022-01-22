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البحرية التونسية تضبط مركباً ليبياً بمنطقة الصيد الخاصة

تم النشر منذُ 19 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ضبطت إحدى وحدات البحرية التابعة للجيش التونسي مركباً ليبياً في وضعية صيد غير قانونية، بمنطقة الصيد الخاصة التونسية شمال شرق الكتف من ولاية مدنين، على بُعد 34 كيلومتراً.

وذكرت وزارة الدفاع أن المركب كان على متنه 16 بحاراً، بينهم ليبي وتونسي وسوداني إضافة إلى 13 مصرياً، مضيفة أن عملية الضبط تمت بعد تلقي الوحدة البحرية بلاغاً من الوزارة، ليتم بعدها اقتياده إلى القاعدة البحرية بصفاقس لاستكمال الإجراءات القانونية.

جدير بالذكر أن البحرية التونسية ضبطت منتصف الأسبوع الماضي مركب صيد، كان على متنه 11 بحاراً أحدهم يحمل الجنسية الليبية والآخرون يحملون الجنسية المصرية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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