كورونا والإصابة الثانية ..لماذا وكيف؟

أعلن مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، حيدر السائح، دخول البلاد في الموجة الرابعة لجائحة كورونا بعد انتشار المتحور أوميكرون، إذ تم رصد زيادة كبيرة في إصابات كورونا خلال الفترة الماضية، التقرير الآتي يسلط الضوء على إمكانية الإصابة الثانية بالفيروس وأسبابها.

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