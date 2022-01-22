كورونا والإصابة الثانية ..لماذا وكيف؟

أعلن مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، حيدر السائح، دخول البلاد في الموجة الرابعة لجائحة كورونا بعد انتشار المتحور أوميكرون، إذ تم رصد زيادة كبيرة في إصابات كورونا خلال الفترة الماضية، التقرير الآتي يسلط الضوء على إمكانية الإصابة الثانية بالفيروس وأسبابها.
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا
قد يعجبــــك أيضـــاً
البحرية التونسية تضبط مركباً ليبياً بمنطقة الصيد الخاصة
تم النشر منذُ 13 دقيقة
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مركز الأرصاد الجوية: تتأثر البلاد بمنخفض جوي كبير يستمر للأسبوع المقبل
تم النشر منذُ 17 دقيقة
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
بينها «كلاشنيكوف وقواذف آر. بي. جي».. ضبط مصنع ومحال لبيع الأسلحة الآلية والعسكرية في زليتن
تم النشر منذُ 25 دقيقة
مصدر الخبر / بوابة الوسط
الشامخي لـ”ستيفاني”: يجب إجراء الانتخابات في أقرب وقت
تم النشر منذُ 29 دقيقة
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
أضف تعليقـك