القماطي: “فتحي تربل” مناضل وشرارة ثورة فبراير ويستحق تكريمنا

كرّم جمعة القماطي رئيس ما يسمى ” حزب التغيير” اليوم في طرابلس فتحي تربل عضو المجلس الانتقالي السابق في المؤتمر الاول لحزب التغيير بحضور الحبيب الأمين وزير الثقافة الأسبق، والمرشحة الرئاسية ليلى بن خليفة

ووصف القماطي تربل خلال تكريمه بـ “درع التغيير” بأنه مناضل و شرارة “ثورة فبراير مشيراً إلى أن تربل كان الصوت الذي أوصل قضية ما يعرف بـ “ضحايا مذبحة بوسليم” إلى العالم منذ 2008.

واعترف القماطي بأنه كان على تواصل مع فتحي تربل منذ ذلك التاريخ، لافتاً إلى أن المئات من أهالي بنغازي هم من ضغطوا على النظام السابق لإخراج تربل من التوقيف بمديرية الأمن بعد ساعات من اعتقاله يوم 15 فبراير 2011 حيث كان يقود مظاهرة للدفاع عن “حقوق” أهالي ضحايا سجن بوسليم، زاعماً أن النظام كان يريد من تربل تهدئة المتظاهرين، وحثهم على العودة لبيوتهم، لكن تربل رفض ذلك، وانطلقت الناس إلى شارع جمال عبدالناصر وميدان الشجرة للتظاهر ضد النظام والمطالبة بإسقاطه.

يشار إلى أن فتحي تربل المحسوب على الإخوان استلم حقيبة وزارة الرياضة بعد الإطاحة بالنظام السابق، وقد عرف بمواقفه العدائية للجيش، وهناك اتهامات بالفساد ونهب المال العام تطارده خلال فترة توليه وزارة الشباب والرياضة.