تحالف القوى الوطنية :الليبيون سئموا من المراحل الانتقالية

قالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ،ستيفاني وليامز ،إنها تلقت إيجازاً مُعمّقاً حول الخطة التنفيذية لتحالف القوى الوطنية لحماية العملية السياسية والانتخابية.

وخلال لقاء ويليامز مع رئيس حزب التحالف المكلف خالد المريمي، وعدد من أعضاء المكتب السياسي واللجنة العليا للتحالف ،اكد التحالف إلى أن الليبيين سئموا من الفترة الانتقالية التي استمرت لسنوات، ويتطلعون لديمقراطية مستدامة واستقرار، وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا من خلال الانتخابات.

وأضافت ويليامز خلال اللقاء، أنها تحترم ذكرى رئيس الحزب السابق محمود جبريل والذي ساهم بشكل كبير في بناء ليبيا، بحسب وصفها.