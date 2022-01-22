حريق في غابات بلدية درج (صور)

اندلع حريق هائل في غابات بلدية درج، مساء السبت، فيما لم تُعرف أسبابه حتى اللحظة.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور تداولها نشطاء ليبيون، ألسنة لهب مشتعلة ودخانًا متصاعدًا من غابات درج، فيما يحاول رجال الإطفاء بمساعدة الأهالي السيطرة على الحريق.

وحتى اللحظة لم تصدر بيانات رسمية توضح أسباب الحريق، والأضرار التي تسبب بها، فيما اكتفت بلدية درج بنشر صور ومقطع فيديو للحريق.



حريق في غابات درج، 22 يناير 2022. (المجلس البلدي درج)

حريق في غابات درج، 22 يناير 2022. (المجلس البلدي درج)

حريق في غابات درج، 22 يناير 2022. (المجلس البلدي درج)

حريق في غابات درج، 22 يناير 2022. (المجلس البلدي درج)

حريق في غابات درج، 22 يناير 2022. (المجلس البلدي درج)

حريق في غابات درج، 22 يناير 2022. (المجلس البلدي درج)