ارتفاع أسعار النفط ..فرصتنا الذهبية للنهوض والتطور

يزداد الاهتمام بالقطاع النفطي يوما بعد يوم، إذ تعتمد ليبيا بشكل كبير على النفط، ولا يزال يعد وقودا للتقدم فيها ومصدر تمويل أساسي لخطط التنمية الاقتصادية، ويساهم في تغطية إيرادات الدولة بأكثر من تسعين بالمئة، بالإضافة إلى ترقية الحركة الإيجابية للاستثمارات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا