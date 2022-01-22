ارتفاع أسعار النفط ..فرصتنا الذهبية للنهوض والتطور

يزداد الاهتمام بالقطاع النفطي يوما بعد يوم، إذ تعتمد ليبيا بشكل كبير على النفط، ولا يزال يعد وقودا للتقدم فيها ومصدر تمويل أساسي لخطط التنمية الاقتصادية، ويساهم في تغطية إيرادات الدولة بأكثر من تسعين بالمئة، بالإضافة إلى ترقية الحركة الإيجابية للاستثمارات.
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا
قد يعجبــــك أيضـــاً
الشامخي يؤكد لـ وليامز على أهمية إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن
تم النشر منذُ 17 دقيقة
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
حريق في غابات بلدية درج (صور)
تم النشر منذُ 25 دقيقة
مصدر الخبر / بوابة الوسط
تحالف القوى الوطنية :الليبيون سئموا من المراحل الانتقالية
تم النشر منذُ 26 دقيقة
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
القماطي: “فتحي تربل” مناضل وشرارة ثورة فبراير ويستحق تكريمنا
تم النشر منذُ 29 دقيقة
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
أضف تعليقـك