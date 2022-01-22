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ارتفاع أسعار النفط ..فرصتنا الذهبية للنهوض والتطور

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

يزداد الاهتمام بالقطاع النفطي يوما بعد يوم، إذ تعتمد ليبيا بشكل كبير على النفط، ولا يزال يعد وقودا للتقدم فيها ومصدر تمويل أساسي لخطط التنمية الاقتصادية، ويساهم في تغطية إيرادات الدولة بأكثر من تسعين بالمئة، بالإضافة إلى ترقية الحركة الإيجابية للاستثمارات.

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قناة ليبيا

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