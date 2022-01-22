مداهمة أوكار الهجرة والمخدرات

أخبار ليبيا 24 – خبر

أكد آمر المنطقة ورئيس الغرفة الأمنية المشتركة في سبها اللواء فوزي المنصوري مداهمة وحدات الجيش الوطني لبعض أوكار الهجرة غير الشرعية ومروجي المخدرات .

وذكر المنصوري أن الغرفة الأمنية أصدرت التعليمات لبعض الوحدات العسكرية بمداهمة الأماكن التي لم تقم بتنفيذ الاتفاق .

وتأتي هذه العملية عقب الاجتماع الذي عقدته الغرفة الأمنية مع أعيان منطقة المهدية .. والذي أظهر فيه الأعيان وعيهم وحرصهم على المساهمة في ما تقوم به الجهات الأمنية .

وأتفق الأعيان مع الغرفة الأمنية على قيامهم بعمل تطوعي لإزالة المخالفات، بحسب آمر المنطقة ورئيس الغرفة الأمنية.

وأشار اللواء المنصوري إلى أن عدد من الشرفاء والوطنيين قاموا بتنفيذ وإزالة البناء العشوائي وتنظيف المخلفات وهدم الأوكار الهجرة .

وذكر أنه للآسف هناك بعض الخارجين عن القانون الذين لم يلتزموا بهذا الاتفاق، لافتًا إلى أنه تمت مداهمة أوكارهم والقبض على القائمين عليها .

وأشار إلى أنه ستستمر الغرفة الامنية المشتركة بسبها في استكمال خطتها حتى تنعم المدينة بالأمن والأمان الذي جاءت من أجله القوات المسلحة

وبين اللواء المنصوري أن أن قيادة الجيش عازمة على استمرار الحملة .. حتى ينتهي زمن الفوضى والنهب والجريمة المنظمة وإرهاب المواطن وسرقة مقدراته.

وأضاف أن الوحدات التي شارك في العمليات هي كتيبة “676”، مشاة، ومجموعة من اللواء المعزز طارق بن زياد السرية العاشرة .