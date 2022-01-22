الاتحاد الأوروبي: ليبيا على طاولة اجتماع وزراء خارجية أوروبا.. الإثنين

قالت المتحدثة باسم مفوضية العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي نبيلة مصرالي، إن وزراء خارجية دول أوروبا سيناقشون الاثنين المقبل، تطورات الوضع في ليبيا.

من جهته أكد المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لويس بوينو، أن الاتحاد سيبحث الملف الليبي إلى جانب آخر تطورات الأوضاع في كل من أوكرانيا والسودان وسوريا.

وأوضح بوينو أن اجتماع مجلس الاتحاد الاوروبي لوزراء الخارجية، سيعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل برئاسة الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد جوزيب بوريل.