ستيفاني: اطلعتُ على خطة “تحالف القوى الوطنية” لإنقاذ الانتخابات

زارت المستشارة الأممية ستيفاني وليامز مقر تحالف القوى الوطنية في طرابلس اليوم السبت.

وقالت ستيفاني في تغريدة على “تويتر” إنها أجرت نقاشا مشجعا مع الرئيس المكلف للتحالف الدكتور خالد المريمي وعدد من أعضاء المكتب السياسي والهيئة العليا للتحالف.

وأضافت: “اطلعت منهم، على نحو مُفصّل، على الخطة التنفيذية لتحالف القوى الوطنية لإنقاذ العملية السياسية والانتخابية، وأشار المشاركون إلى أن الليبيين قد سئموا من الفترة الانتقالية التي طالت لسنوات ويتطلعون إلى ديمقراطية مستدامة واستقرار لا يمكن تحقيقهما إلا من خلال صندوق الاقتراع.

وتابعت المستشارة الأممية: “في هذه المناسبة أود أن أحيي ذكرى المرحوم الدكتور محمود جبريل الذي كان له إسهام كبير في ليبيا” على حد قولها.