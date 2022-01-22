وليامز :على شباب ليبيا المشاركة بجدّية في الحياة السياسية

التقت المستشارة الأممية ستيفاني وليامز ،اليوم السبت ،عدد من أعضاء الاتحاد العام لطلبة ليبيا ،في مساحة عمل 360 بطرابلس.

وقالت ستيفاني في تغريدة عبر موقع “تويتر” إنها أجرت محادثة مُلهمة مع ممثلي الاتحاد العام لطلبة ليبيا مشيرة ،إنها إطلعت من أعضاء الإتحاد على أعمال وإنجازات الاتحاد في السنوات الأخيرة ، ولا سيما إعادة توحيده، واستمعت منهم إلى معاناتهم جراء غياب الاستقرار الذي كان له تأثير هائل على الطلاب وعلى تعليمهم، وفق قولهم.

وأكد ممثلو الاتحاد على أهمية إجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن. وأطلعوا ستيفاني على موضوع الاعتقال القسري لرئيس الاتحاد محمد القبلاوي.

وقالت ستيفاني “من جهتي، كررت دعم الأمم المتحدة القوي للطلاب والشباب، لا سيما من خلال مشاركتهم السياسية نحو تغيير هادف، ويجب أن يكون الطلاب والشباب قادرين على العمل والمشاركة في الحياة السياسية في بيئة آمنة ومستقرة”.